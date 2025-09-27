Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Зангилане и Джебраиле почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 22:02
    В Зангилане и Джебраиле почтили память шехидов

    В трех районах Азербайджана был проведен ряд мероприятий по случаю 27 сентября - Дня памяти.

    Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

    В начале дня были возложены цветы к могилам героев войны на Аллее шехидов в Зангилане. В церемонии памяти приняли участие специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, руководящий состав и сотрудники территориальных государственных учреждений, а также местные жители.

    В продолжение памятной церемонии на Аллее шехидов в Зангилане прошла акция по посадке деревьев. Было посажено в общей сложности 390 деревьев, включая кипарисы, платаны и сосны.

    Затем в селе Агалы Зангиланского района минутой молчания присутствующие почтили память шехидов.

    В Джебраильской полной средней школе села Джоджуг Марджанлы жители, представители местных органов власти и школьный коллектив также отметили День памяти.

    Мероприятие продолжилось в полной средней школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраил. На церемонии, начавшейся с исполнения Государственного гимна, выступил специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев. Он отметил, что День памяти - это не только день скорби и печали, когда мы вспоминаем наших отважных шехидов, отдавших свои жизни за Родину, но и день национальной гордости, единства и торжества воли.

    Затем на мероприятии был показан видеоролик, посвященный Дню памяти, выступили члены семей шехидов, местные старейшины, представители городской общественности, ученики школы исполнили стихи и песни в патриотическом духе.

    День памяти Зангилан Губадлы Джебраил
