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    В законодательство Азербайджана включена новая статья о наркотических веществах

    Вносятся изменения в списках наркотических средств по крупному размеру, достаточному для привлечения лица к уголовной ответственности

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане предложены изменения в "Списки наркотических средств и психотропных веществ по крупному размеру, достаточному для привлечения лица к уголовной ответственности".

    Как сообщает Report, в законопроекте изменений отмечается, что в данном списке в качестве единицы измерения крупного количества растений, содержащих наркотические вещества, устанавливается только количество этих растений. Однако в законодательстве не установлено значительное количество растений, содержащих наркотические вещества. Изменения вносятся по этой причине. 

    Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 1 февраля. 

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