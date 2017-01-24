В законодательство Азербайджана включена новая статья о наркотических веществах

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане предложены изменения в "Списки наркотических средств и психотропных веществ по крупному размеру, достаточному для привлечения лица к уголовной ответственности".

Как сообщает Report, в законопроекте изменений отмечается, что в данном списке в качестве единицы измерения крупного количества растений, содержащих наркотические вещества, устанавливается только количество этих растений. Однако в законодательстве не установлено значительное количество растений, содержащих наркотические вещества. Изменения вносятся по этой причине.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 1 февраля.