Внутренняя политика
11 августа 2025 г. 13:34
В закон Об обороне внесены поправки, касающиеся территориальной обороны

В Закон Азербайджанской Республики "Об обороне" внесены поправки.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Закон.

Согласно поправке, статья 17 Закона Азербайджанской Республики "Об обороне" под названием "Территориальная оборона" излагается в следующей редакции:

"Территориальная оборона представляет собой комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории страны, в том числе государственной границы Азербайджанской Республики.

Территориальная оборона осуществляется Вооруженными силами Азербайджанской Республики во взаимодействии с государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления и юридическими лицами.

Правила организации, подготовки и обеспечения территориальной обороны определяются Положением о территориальной обороне Азербайджанской Республики".

