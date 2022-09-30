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В закон ”О культурной столице Азербайджана - городе Шуше" внесены поправки

В закон ”О культурной столице Азербайджана - городе Шуше" внесены поправки 20:45
Внутренняя политика
30 сентября 2022 г. 21:03
В закон ”О культурной столице Азербайджана - городе Шуше внесены поправки

Внесены поправки в Закон Азербайджанской Республики ”О культурной столице Азербайджана - городе Шуше".

Как сообщили Report в Кабинете министров, Законом № 527-VIGD от 13 мая 2022 года в Закон Азербайджанской Республики ”О культурной столице Азербайджана - городе Шуше“ была добавлена статья 3-1 ”Использование названия города Шуша".

Согласно этой поправке, в названиях юридических лиц, в том числе субъектов медиа, в названиях премий и наград, в названиях мероприятий местного, международного уровня и уровня страны, в том числе спортивных и других соревнований, концертов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, в коммерческих и рекламных целях, за исключением случаев, определенных законодательством Азербайджанской Республики и президентом страны, использование слова “Шуша” (словосочетание со словом “Шуша”) на товарных знаках и географических указателях допускается только с согласия Управления государственного заповедника города Шуша.

С учетом указанной поправки возникла необходимость внесения поправок в соответствующие решения Кабинета Министров и приведение их в соответствие.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” Qanunda dəyişiklik edilib

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