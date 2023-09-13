В Загатале владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия, раздали строительный материал

Министерство по чрезвычайным ситуациям раздало строительные материалы владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия в Загатале.

Министерство по чрезвычайным ситуациям раздало строительные материалы владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия в Загатале.

Об этом Северо-западному бюро Report сообщил председатель Загатальской комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофик Ахмедов.

Председатель комиссии отметил, что материалы, необходимые для ремонта кровель, которые пострадали в результате сильного ветра и града, были распределены жителям на основании акта: "Домам и имуществу около 200 граждан нанесен серьезный ущерб. Для ликвидации последствий катастрофы МЧС направило в наш район 295 кубометров пиломатериалов, 25 109 квадратных метров железного кровельного покрытия".