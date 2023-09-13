О нас

В Загатале владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия, раздали строительный материал

В Загатале владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия, раздали строительный материал Министерство по чрезвычайным ситуациям раздало строительные материалы владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия в Загатале.
Внутренняя политика
13 сентября 2023 г. 19:58
В Загатале владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия, раздали строительный материал

Министерство по чрезвычайным ситуациям раздало строительные материалы владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия в Загатале.

Об этом Северо-западному бюро Report сообщил председатель Загатальской комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофик Ахмедов.

Председатель комиссии отметил, что материалы, необходимые для ремонта кровель, которые пострадали в результате сильного ветра и града, были распределены жителям на основании акта: "Домам и имуществу около 200 граждан нанесен серьезный ущерб. Для ликвидации последствий катастрофы МЧС направило в наш район 295 кубометров пиломатериалов, 25 109 квадратных метров железного кровельного покрытия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada təbii fəl­akətin ziyan vurduğu evlərin sahiblərinə tikinti materialı paylanılıb

Экслюзивные новости

Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi