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В Загатале простились с шехидом Тураном Магеррамовым

В Загатале простились с шехидом Тураном Магеррамовым В Загатале состоялись похороны шехида Турана Магеррамова.
Внутренняя политика
15 сентября 2022 г. 19:18
В Загатале простились с шехидом Тураном Магеррамовым

В Загатале состоялись похороны шехида Турана Магеррамова.

Как сообщает северо-западное бюро Report, военнослужащий сверхсрочной службы Азербайджанской армии Туран Турал оглу Магеррамов (2001 г.р.), родившийся в селе Гымыр Загатальского района, был похоронен в родном селе.

На похоронах присутствовали представители общественности, военнослужащие, а также родные и близкие шехида.

21-летний Туран Магеррамов героически погиб 13 сентября при предотвращении вражеской провокации. T.Магеррамов был помолвлен, его свадьба была намечена на 9 октября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Turan Məhərrəmov Zaqatalada dəfn edilib

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