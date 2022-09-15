В Загатале простились с шехидом Тураном Магеррамовым

В Загатале состоялись похороны шехида Турана Магеррамова.

В Загатале состоялись похороны шехида Турана Магеррамова.

Как сообщает северо-западное бюро Report, военнослужащий сверхсрочной службы Азербайджанской армии Туран Турал оглу Магеррамов (2001 г.р.), родившийся в селе Гымыр Загатальского района, был похоронен в родном селе.

На похоронах присутствовали представители общественности, военнослужащие, а также родные и близкие шехида.

21-летний Туран Магеррамов героически погиб 13 сентября при предотвращении вражеской провокации. T.Магеррамов был помолвлен, его свадьба была намечена на 9 октября.