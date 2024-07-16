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В Загатале простились с погибшим в Кяльбаджаре военнослужащим

В Загатале простились с погибшим в Кяльбаджаре военнослужащим
Внутренняя политика
16 июля 2024 г. 12:51
В Загатале простились с погибшим в Кяльбаджаре военнослужащим

В Загатале простились с военнослужащим сверхсрочной службы Юнисом Васиф оглу Аббасовым, 1981 г.р., погибшим 15 июля в результате несчастного случая в Кяльбаджарском районе.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в церемонии прощания, наряду с родственниками Аббасова, приняли участие его сослуживцы, должностные лица Исполнительной власти Загатальского района и представители общественности.

После церемонии прощания Ю.Аббасов был похоронен на Загатальском городском кладбище.

Он был женат, у него остались трое детей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olan hərbçi dəfn edilib

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