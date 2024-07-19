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В Загатале после селей очищают оросительные каналы

В Загатале после селей очищают оросительные каналы Загатальское эксплуатационное управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана приступило к очистке оросительных каналов, которые после селей и паводков были забиты илом и земляными массами.
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 02:50
В Загатале после селей очищают оросительные каналы

Загатальское эксплуатационное управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана приступило к очистке оросительных каналов, которые после селей и паводков были забиты илом и земляными массами.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в ходе работ с применением техники от ила и грязи было очищено 54 км каналов, объем работ составил свыше 148 тыс.м³.

Кроме того, проводятся берегоукрепительные работы, принимаются превентивные меры для защиты домов и сельскохозяйственных полей от селевых потоков. С применением бульдозеров и экскаваторов выровнены грунтовые валы и русло рек, объем работ превысил 296 тыс. м³. Упомянутые работы также были проведены на левобережье систем Мухахчай и Талачай. В целях защиты жилых массивов и сельскохозяйственных угодий была восстановлена дамба.

В Агентстве сообщили, что на фоне продолжающегося оросительного сезона все местные эксплуатационные управления ведомства работают в усиленном режиме.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada sel suları nəticəsində zərər görmüş suvarma kanalları təmir olunur

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