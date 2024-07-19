В Загатале после селей очищают оросительные каналы

Загатальское эксплуатационное управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана приступило к очистке оросительных каналов, которые после селей и паводков были забиты илом и земляными массами.
Как сообщает северо-западное бюро
Кроме того, проводятся берегоукрепительные работы, принимаются превентивные меры для защиты домов и сельскохозяйственных полей от селевых потоков. С применением бульдозеров и экскаваторов выровнены грунтовые валы и русло рек, объем работ превысил 296 тыс. м³. Упомянутые работы также были проведены на левобережье систем Мухахчай и Талачай. В целях защиты жилых массивов и сельскохозяйственных угодий была восстановлена дамба.
В Агентстве сообщили, что на фоне продолжающегося оросительного сезона все местные эксплуатационные управления ведомства работают в усиленном режиме.