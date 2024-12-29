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В Загатале похоронены пять погибших пассажиров рейса AZAL Баку-Грозный

В Загатале похоронены пять погибших пассажиров рейса AZAL Баку-Грозный Жители Загатальского района, погибшие в результате крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане, похоронены.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 14:24
В Загатале похоронены пять погибших пассажиров рейса AZAL Баку-Грозный

В Загатальском районе похоронены пять погибших пассажиров потерпевшего крушение рейса авиакомпании AZAL Баку-Грозный.

Как сообщает северо-западное бюро Report, погибшие в авиакатастрофе жители села Даначи - Джараев Ариф Асабали оглу (1977 г.р.), Джараев Гаджиибрагим Сулейман оглу (1990 г.р.) и Джееров Хизри Иса оглу (1981 г.р.), жительница села Хойтала Игидова Нармина Салах гызы (1966 г.р.) и житель села Магов Костиев Ибрагимхалил Маккашариф оглу (1996 г.р.) похоронены на кладбищах в своих селах.

В церемониях похорон приняли участие родственники покойных, руководство района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на английском языке ФотоFive passengers of AZAL Baku-Grozny flight buried in Zagatala
Версия на азербайджанском языке ФотоTəyyarə qəzasında həlak olan Zaqatala sakinləri dəfn edilib - YENİLƏNİB

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