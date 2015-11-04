​В Загатале открыт Центр Гейдара Алиева

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ 4 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра Гейдара Алиева в городе Загатала.

Как сообщает Report, сначала глава государства ознакомился с работой по реконструкции и благоустройству, проведенной вокруг здания Центра.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия здания.

Президент Азербайджана был проинформирован о том, что общая площадь здания, строительство которого началось в 2013 году, составляет 2765 квадратных метров. У входа в здание установлен бюст великого лидера Гейдара Алиева. На первом этаже создана богатая экспозиция, состоящая из фотографий, отражающих жизнь и деятельность общенационального лидера. В Центре представлены книги, фотографии, почетные дипломы, другие документы, повествующие о жизни и деятельности всемирно известного политического и государственного деятеля. Большой интерес в экспозиции вызывают фотографии, снятые во время поездок в разные годы великого лидера и президента Ильхама Алиева в Загатальский район. Этот Центр имеет большое значение с точки зрения реализации проектов, направленных на изучение философии государственности великого лидера, исследование и пропаганду его богатого наследия, развитие всех сфер жизни страны. Здесь также будут действовать конференц-зал на 350 мест, кабинет регистрации актов гражданского состояния, кинозал, комнаты для кулинарного кружка и кружка изобразительного искусства, скульптурная и полиграфическая студии.

На втором этаже здания расположены электронная библиотека, архив, виртуальный класс и компьютерный кабинет, студии дизайна и народного творчества, кружок иностранных языков и овальный конференц-зал на 44 места. Открытие Центра сыграет важную роль в приобщении молодежи района к начальным профессиональным навыкам и эффективной организации их досуга.

Вокруг здания проделана большая работа по благоустройству, проведено озеленение.

После знакомства со зданием Центра президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.