В Загатале будет пробурено 18 субартезианских скважин

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Загатальском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".
Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 18 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 17 населенных пунктах (список прилагается) Загатальского района с населением 62 916 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,26 миллиона манатов.
Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Загатальском районе:
|
Порядковый номер
|
Населенные пункты
|
Количество скважин, единица
|
Численность населения, количество
|
1.
|
село Ашагы Чардахлар
|
1
|
1170
|
2.
|
село Бахматли
|
1
|
4786
|
3.
|
село Даглы
|
1
|
3300
|
4.
|
поселок Алиабад
|
1
|
11200
|
5.
|
село Фардарлы
|
1
|
2156
|
6.
|
село Гезбарах
|
1
|
2061
|
7.
|
село Кепенекчи
|
1
|
1111
|
8.
|
село Гандах
|
1
|
1829
|
9.
|
село Гымыр
|
1
|
1804
|
10.
|
село Магов
|
1
|
1705
|
11.
|
село Мосул
|
1
|
3261
|
12.
|
село Муганлы
|
2
|
3006
|
13.
|
село Мурах
|
1
|
8210
|
14.
|
село Енгиян
|
1
|
1481
|
15.
|
село Ени Сувагил
|
1
|
5355
|
16.
|
село Йолайрыдж
|
1
|
1460
|
17.
|
село Юхары Тала
|
1
|
9021
|
Всего
|
18
|
62 916