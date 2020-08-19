В Загатале будет пробурено 18 субартезианских скважин

Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,26 миллиона манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Загатальском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 18 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 17 населенных пунктах (список прилагается) Загатальского района с населением 62 916 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,26 миллиона манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Загатальском районе: