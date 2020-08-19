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В Загатале будет пробурено 18 субартезианских скважин

В Загатале будет пробурено 18 субартезианских скважин Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,26 миллиона манатов
Внутренняя политика
19 августа 2020 г. 13:50
В Загатале будет пробурено 18 субартезианских скважин

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Загатальском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 18 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 17 населенных пунктах (список прилагается) Загатальского района с населением 62 916 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,26 миллиона манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Загатальском районе:

Порядковый номер

Населенные пункты

Количество скважин, единица

Численность населения, количество

1.

село Ашагы Чардахлар

1

1170

2.

село Бахматли

1

4786

3.

село Даглы

1

3300

4.

поселок Алиабад

1

11200

5.

село Фардарлы

1

2156

6.

село Гезбарах

1

2061

7.

село Кепенекчи

1

1111

8.

село Гандах

1

1829

9.

село Гымыр

1

1804

10.

село Магов

1

1705

11.

село Мосул

1

3261

12.

село Муганлы

2

3006

13.

село Мурах

1

8210

14.

село Енгиян

1

1481

15. 

село Ени Сувагил

1

5355

16.

село Йолайрыдж

1

1460

17. 

село Юхары Тала

1

9021

Всего

18

62 916
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Версия на азербайджанском языке Zaqatalada 18 ədəd subartezian quyusu qazılacaq

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