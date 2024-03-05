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В Забухе прошла акция по посадке деревьев

В Забухе прошла акция по посадке деревьев В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Фондом социального развития вынужденных переселенцев организовал акцию по посадке деревьев в восстановленном
Внутренняя политика
5 марта 2024 г. 17:52
В Забухе прошла акция по посадке деревьев

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Фондом социального развития вынужденных переселенцев организовал акцию по посадке деревьев в восстановленном селе Забух Лачынского района с участием местных жителей.

Об этом сообщили Report в Госкомитете.

Акция проведена с целью улучшения экологической ситуации, восстановления зеленых насаждений на территориях Азербайджана, подвергшихся экологическому террору со стороны Армении, а также защиты окружающей среды и поощрения заботы о природе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZabuxda ağacəkmə aksiyası keçirilib

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