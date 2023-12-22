В Забух выезжает очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.
Как сообщает
На данном этапе в Лачынский район возвращаются 30 семей (121 человек).
Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.
Возвращающиеся в свои дома жители Забуха выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.
Отметим, что до сих пор в село Забух обеспечено возвращение 176 семей (688 человек).
В заново отстроенное село Забух Лачынского района сегодня отправляется очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.
Как сообщает
На данном этапе в Лачынский район возвращаются 30 семей (121 человек).
Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.
Отметим, что до сих пор в село Забух обеспечено возвращение 176 семей (688 человек).