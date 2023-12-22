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В Забух выезжает очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами

В Забух выезжает очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами В заново отстроенное село Забух Лачынского района сегодня отправляется очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.
Внутренняя политика
22 декабря 2023 г. 06:33
В Забух выезжает очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, забухцы, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, отправились в родное село из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Лачынский район возвращаются 30 семей (121 человек).

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Забуха выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что до сих пор в село Забух обеспечено возвращение 176 семей (688 человек).

06:00

В заново отстроенное село Забух Лачынского района сегодня отправляется очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, забухцы, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, отправятся в родное село из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Лачынский район возвращаются 30 семей (121 человек).

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Отметим, что до сих пор в село Забух обеспечено возвращение 176 семей (688 человек).

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