В южных районах Азербайджана почтили память шехидов

В южном регионе Азербайджана прошли мероприятия по случаю 27 сентября - Дня памяти.

В южном регионе Азербайджана прошли мероприятия по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как сообщает южное бюро Report, в мероприятиях в Лянкяранском, Астаринском, Масаллинском, Лерикском и Ярдымлинском районах приняли участие официальные лица, руководители правоохранительных органов, сотрудники различных организаций, а также представители общественности.

Члены семей погибших и ветераны посетили Аллеи шехидов в районных центрах, почтили их память, возложили цветы к могилам шехидов.

В рамках Дня памяти в Масаллинском районе была организована акция по посадке деревьев вдоль берега реки Виляш.