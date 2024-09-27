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В южных районах Азербайджана почтили память шехидов

В южных районах Азербайджана почтили память шехидов В южном регионе Азербайджана прошли мероприятия по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 15:14
В южных районах Азербайджана почтили память шехидов

В южном регионе Азербайджана прошли мероприятия по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как сообщает южное бюро Report, в мероприятиях в Лянкяранском, Астаринском, Масаллинском, Лерикском и Ярдымлинском районах приняли участие официальные лица, руководители правоохранительных органов, сотрудники различных организаций, а также представители общественности.

Члены семей погибших и ветераны посетили Аллеи шехидов в районных центрах, почтили их память, возложили цветы к могилам шехидов.

В рамках Дня памяти в Масаллинском районе была организована акция по посадке деревьев вдоль берега реки Виляш.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCənub bölgəsində şəhidlərin xatirəsi anılıb

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