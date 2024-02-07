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В южном регионе Азербайджана во всех избирательных участках наблюдается активность

В южном регионе Азербайджана во всех избирательных участках наблюдается активность В южном регионе Азербайджана во всех избирательных участках наблюдается активность.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:21
В южном регионе Азербайджана во всех избирательных участках наблюдается активность

В южном регионе Азербайджана во всех избирательных участках наблюдается активность.

Как сообщает южное бюро Report, в Масаллинском, Ярдымлинском, Лянкяранском, Астаринском и Лерикском районах действуют 7 окружных избирательных комиссий - №74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80.

Общее количество избирателей на 421 участке по 7 избирательным округам составляет 341 389 человек. 22 424 из них - молодежь, участвующая в выборах впервые. Самый пожилой избиратель (в возрасте 100 лет и старше) - жительница села Нарбаги Азизова Тамам Али гызы, которой 134 года.

В целях обеспечения прозрачности выборов на участках установлены веб-камеры. Избирательные участки открылись в 08:00, процесс голосования начался после исполнения государственного гимна Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCənub bölgəsində bütün dairələr üzrə seçici fəallığı müşahidə olunur

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