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В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента Азербайджана

В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента Азербайджана Завершилось голосование на избирательном участке, созданном в посольстве Азербайджана в Южной Корее в связи с внеочередными президентскими выборами.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 15:05
В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента Азербайджана

Завершилось голосование на избирательном участке, созданном в посольстве Азербайджана в Южной Корее в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, голосование началось в 08:00 по местному времени (03:00 по бакинскому времени) и завершилось в 19:00 (14:00 по бакинскому времени).

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке Voting in Azerbaijani presidential elections ends in South Korea
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada Azərbaycan prezidenti seçkiləri ilə bağlı səsvermə başa çatıb

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