В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента Азербайджана

Завершилось голосование на избирательном участке, созданном в посольстве Азербайджана в Южной Корее в связи с внеочередными президентскими выборами.

Завершилось голосование на избирательном участке, созданном в посольстве Азербайджана в Южной Корее в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, голосование началось в 08:00 по местному времени (03:00 по бакинскому времени) и завершилось в 19:00 (14:00 по бакинскому времени).

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.