В Ясамальском районе будет проведен капитальный ремонт автомобильных дорог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку.

Как сообщает Report, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Ясамальского района Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года, глава государства распорядился выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 350 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров Азербайджана решить вытекающие из распоряжения вопросы.