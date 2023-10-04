В Ясамальском районе Баку на ряде улиц изменена схема организации дорожного движения

Внесены изменения в схему организации дорожного движения на пересечении улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде и Назима Хикмета в Ясамальском районе Баку

Внесены изменения в схему организации дорожного движения на пересечении улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде и Назима Хикмета в Ясамальском районе Баку.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Теперь транспортные средства не смогут напрямую сворачивать с улицы Назима Хикмета в сторону станции метро "Иншаатчылар". На перекрестке установлен соответствующий знак, согласно которому автомобили смогут двигаться только прямо и направо.

Для автомобилей, двигающихся от парка Мусабаева и м/ст "Иншаатчылар", предусмотрено только движение вперед или разворот направо.