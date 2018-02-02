В Ясамальский район назначен новый глава Исполнительной власти

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Азиза Имран оглу Азизова от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района.

Как сообщает Report, другим распоряжением президента А.И.Азизов был назначен на должность главы Исполнительной власти Ясамальского района города Баку.

Отметим, что бывший глава ИВ Ясамальского района Ибрагим Мехтиев 1 июля 2017 года был освобожден от занимаемой должности. С того времени должность оставалась вакантной.