В январе в Военной прокуратуре раскрыто 100% преступлений

В прошлом месяце раскрыто 100% преступлений, зарегистрированных в Военной прокуратуре Азербайджана.

В прошлом месяце раскрыто 100% преступлений, зарегистрированных в Военной прокуратуре Азербайджана.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора, глава пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в январе общее количество преступлений уменьшилось на 33,8%, в том числе преступления против военной службы сократились на 18,5%, преступления невоенного характера - на 44,9%, случаи уклонения от военной службы - 45,2%, самовольного оставления воинской части или места службы - на 35,3%, уклонения от исполнения обязанностей воинской службы - на 85,7%, преступления против собственности - на 22,7%.

В январе текущего года фактов доведения до суицида не зарегистрировано.