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В январе к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 235 человек

В январе к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 235 человек В январе 2025 года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 235 человек.
Внутренняя политика
19 февраля 2025 г. 15:24
В январе к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 235 человек

В январе 2025 года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 235 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств по итогам января 2025 года.

Среди привлеченных к уголовной ответственности 7 человек являются гражданами иностранных государств - трое гражданами Исламской Республики Иран, 2 - России, 1 - Грузии, 1 - Украины.

У иностранных граждан изъято в общей сложности 10 кг 009,195 г различных наркотических средств и психотропных веществ.

Правоохранительными органами выявлено 22 факта контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на территорию страны. В результате из незаконного оборота было изъято 173 кг 322,226 г наркотических средств и психотропных веществ и 1475 таблеток метадона.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin yanvar ayı ərzində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə 235 nəfər cəlb edilib

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