В вузах продолжаются семинары для студентов, которые впервые проголосуют на выборах

При организации Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана и поддержке Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продолжаются семинары по избирательному праву для студентов, которые впервые проголосуют на внеочередных выборах президента 7 февра

При организации Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана и поддержке Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продолжаются семинары по избирательному праву для студентов, которые впервые проголосуют на внеочередных выборах президента 7 февраля.

Как сообщает Report, в семинарах, состоявшихся 8 января в Азербайджанском университете архитектуры и строительства, Азербайджанском техническом университете и Бакинском медицинском колледже №1, приняли участие сотни студентов.

Представители ЦИК рассказали молодежи о процедуре голосования, ответили на интересующие их вопросы.

Основной целью проведения семинаров является просвещение молодежи об избирательной системе, правах и обязанностях избирателя, а также повышение уровня осведомленности и электоральной активности студентов, которые впервые примут участие в выборах в качестве избирателей.