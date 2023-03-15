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В Военном институте состоялась очередная конференция

В Военном институте состоялась очередная конференция В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", в Азербайджанской Армии продолжается проведение мероприятий в соответствии с планом, утвержденным министр
Внутренняя политика
15 марта 2023 г. 19:52
В Военном институте состоялась очередная конференция

В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", в Азербайджанской армии продолжается проведение мероприятий в соответствии с планом, утвержденным министром обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась 18-я конференция Военно-научного общества курсантов института на тему "Личность Гейдара Алиева, его политический портрет и управленческий опыт".

В конференции наряду с офицерским, профессорско-преподавательским составом Военного института приняли участие представители Академии имени Гейдара Алиева Государственной службы безопасности, Академии Государственной пограничной службы, Полицейской академии Министерства внутренних дел и Высшей Военной школы Внутренних войск.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя свободы, независимости и территориальной целостности нашей Родины.

На конференции были заслушаны доклады около 70 курсантов Военного института имени Гейдара Алиева и других высших учебных заведений по таким разделам, как "Военно-теоретические науки", "Гуманитарные науки и национальная безопасность", "Технические науки", "Фундаментальные и естественные науки", "Экономика и информационные технологии", состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам.

Также были представлены доклады по темам "Жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева – образец для молодежи", "Работа Гейдара Алиева в органах безопасности", "Деятельность Гейдара Алиева в области армейского строительства" и т.д.

Было отмечено, что основной целью проведения конференции является выявление курсантов, склонных к научной и научно-исследовательской работе, повышение их роли в развитии военной науки, совершенствование их индивидуальных способностей и навыков, повышение интеллектуального уровня, расширение кругозора, формирование наукотворческой деятельности, свободного, самостоятельного мышления, аналитического и критического образа мысли, а также обсуждение актуальных вопросов военной теории и практики, информирование участников конференции о роли проводимых исследований в развитии военной науки.

В заключение курсантам, представившим лучшие доклады, были вручены сертификаты и почетные грамоты.

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Версия на английском языке ФотоMilitary Institute hosts another conference
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi İnstitutda növbəti konfrans keçirilib

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