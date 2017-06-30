В Верховный суд Азербайджана назначены новые судьи

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса были рассмотрен вопрос в связи с назначением судей в Верховный суд.

Как сообщает Report, председатель Гражданской коллегии Верховного суда Шалала Агакерим гызы Мамедова, у которой срок полномочий завершился 19 июня 2017 года, назначена судьей Верховного суда. В соответствии с 93-4 статьей закона "О судах и судьях" Таир Лалакиши оглу Кязымов назначен судьей Верховного суда.

Кроме того, Акиф Аскер оглу Искендеров и Ахмед Гюльахмед оглу Нурмамедов, срок полномочий которых завершится 16 июля 2017 года, с этой даты назначены судьями Верховного суда. Также, Мехпара Тофиг гызы Ахмедова, Имран Теймурхан оглу Гаджигаибов и Рахиб Сахиб оглу Набизаде, срок полномочий которых завершится 28 июля 2017 года, с этой даты назначены судьями Верховного суда.

В соответствии с частью второй статьи 97 закона "О судах и судьях" Эльшана Рафиг гызы Велиева освобождена от должности судьи Бакинского апелляционного суда и с 28 июля 2017 года назначена судьей Верховного суда. Ильхам Мамед оглу Джафаров в связи с изменением должности с 28 июля 2017 года освобожден от должности судьи Верховного суда.