О нас

В Верховном суде обсуждены вопросы, связанные с правом наследования

В Верховном суде обсуждены вопросы, связанные с правом наследования В Верховном суде состоялась встреча между судьями гражданской коллегии и руководством Нотариальной палаты Азербайджана и Нотариального управления Министерства юстиции.
Внутренняя политика
20 февраля 2024 г. 10:53
В Верховном суде обсуждены вопросы, связанные с правом наследования

В Верховном суде состоялась встреча между судьями гражданской коллегии и руководством Нотариальной палаты Азербайджана и Нотариального управления Министерства юстиции.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались правовые позиции, отраженные в постановлении пленума Конституционного суда от 26 декабря 2023 года.

На мероприятии, в частности, состоялся подробный обмен мнениями о влиянии этих правовых позиций на деятельность нотариальных органов и судебную практику в сфере оформления наследства, о новых подходах, обеспечивающих единообразие практики, а также о мерах, которые необходимо предпринять в связи с совершенствованием соответствующих законодательных актов и просвещением граждан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAli Məhkəmədə vərəsəlik hüququ ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib

Экслюзивные новости

Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi