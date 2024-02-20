В Верховном суде обсуждены вопросы, связанные с правом наследования

В Верховном суде состоялась встреча между судьями гражданской коллегии и руководством Нотариальной палаты Азербайджана и Нотариального управления Министерства юстиции.

В Верховном суде состоялась встреча между судьями гражданской коллегии и руководством Нотариальной палаты Азербайджана и Нотариального управления Министерства юстиции.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались правовые позиции, отраженные в постановлении пленума Конституционного суда от 26 декабря 2023 года.

На мероприятии, в частности, состоялся подробный обмен мнениями о влиянии этих правовых позиций на деятельность нотариальных органов и судебную практику в сфере оформления наследства, о новых подходах, обеспечивающих единообразие практики, а также о мерах, которые необходимо предпринять в связи с совершенствованием соответствующих законодательных актов и просвещением граждан.