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В Верховном суде Азербайджана проведено заседание с председателями судов апелляционной инстанции

В Верховном суде Азербайджана проведено заседание с председателями судов апелляционной инстанции В Верховном суде Азербайджана состоялось заседание с участием председателей действующих в стране судов апелляционной инстанции и соответствующих судебных коллегий.
Внутренняя политика
26 мая 2023 г. 23:58
В Верховном суде Азербайджана проведено заседание с председателями судов апелляционной инстанции

В Верховном суде Азербайджана состоялось заседание с участием председателей действующих в стране судов апелляционной инстанции и соответствующих судебных коллегий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Верховного суда.

На заседании были обсуждены работа по совершенствованию судебной деятельности, повышению авторитета судебной власти, связи между Верховным судом и судами апелляционной инстанции, текущая ситуация и предстоящие задачи. Была отмечена роль Верховного суда в обеспечении верховенства закона, а также в формировании единой судебной практики.

На встрече также состоялись обсуждения касательно других вопросов, представляющих взаимный интерес, был озвучен ряд предложений.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmədə apellyasiya və müvafiq məhkəmə kollegiyalarının sədrləri ilə iclas keçirilib

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