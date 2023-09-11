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В Агстафе похоронен шехид, пропавший без вести в Первую Карабахскую войну

В Агстафе похоронен шехид, пропавший без вести в Первую Карабахскую войну В Агстафинском районе проходит церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Мамедовым Асадом Мамед оглу, останки тела которого были найдены некоторое время назад в одном из массовых захоронений на освобожденных от оккупации т
Внутренняя политика
11 сентября 2023 г. 16:54
В Агстафе похоронен шехид, пропавший без вести в Первую Карабахскую войну

Асад Мамедов, пропавший без вести в боях на Физулинском направлении во время Первой Карабахской войны, спустя 30 лет был похоронен в Агстафинском районе.

Как сообщает западное бюро Report, шехид был похоронен на сельском кладбище Эйналлы.

В церемонии приняли участие родственники А.Мамедова, представители Исполнительной власти Агстафинского района, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности и местные жители.

15:49

В Агстафинском районе проходит церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Мамедовым Асадом Мамед оглу, останки которого были найдены некоторое время назад в одном из массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает западное бюро Report, останки были доставлены в село Эйналлы, где проживают его родственники.

В церемонии принимают участие представители Исполнительной власти Агстафинского района, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности и местные жители.

После церемонии прощания шехид Мамедов будет похоронен на кладбище села Эйналлы.

Напомним, Асад Мамедов пропал без вести в ходе боевых действий в направлении села Кюрд-Махмудлу Физулинского района во время Первой Карабахской войны. Его останки были обнаружены некоторое время назад в одном из массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке ФотоSoldier martyred during 1st Karabakh war laid to rest in Aghstafa
Версия на азербайджанском языке ФотоI Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş Əsəd Məmmədov 30 ildən sonra Ağstafada dəfn olunub - YENİLƏNİB

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