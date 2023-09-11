В Агстафе похоронен шехид, пропавший без вести в Первую Карабахскую войну

Асад Мамедов, пропавший без вести в боях на Физулинском направлении во время Первой Карабахской войны, спустя 30 лет был похоронен в Агстафинском районе.
Как сообщает западное бюро Report, шехид был похоронен на сельском кладбище Эйналлы.
В церемонии приняли участие родственники А.Мамедова, представители Исполнительной власти Агстафинского района, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности и местные жители.
В Агстафинском районе проходит церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Мамедовым Асадом Мамед оглу, останки которого были найдены некоторое время назад в одном из массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает западное бюро Report, останки были доставлены в село Эйналлы, где проживают его родственники.
В церемонии принимают участие представители Исполнительной власти Агстафинского района, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности и местные жители.
После церемонии прощания шехид Мамедов будет похоронен на кладбище села Эйналлы.
Напомним, Асад Мамедов пропал без вести в ходе боевых действий в направлении села Кюрд-Махмудлу Физулинского района во время Первой Карабахской войны. Его останки были обнаружены некоторое время назад в одном из массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях.