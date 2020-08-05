В управлении Генпрокуратуры выполнены структурные изменения, созданы новые отделы

В управлении Генпрокуратуры по защите государственных обвинений выполнены структурные изменения.

В управлении Генпрокуратуры по защите государственных обвинений выполнены структурные изменения.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

5 августа на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном обсуждению работ, выполненных органами прокуратуры в первом полугодии 2020 года и предстоящих задач, генпрокурор Кямран Алиев сообщил, что в управлении Генпрокуратуры по защите государственных обвинений проведены структурные изменения и на базе имеющегося управления созданы более оперативные, мобильные и динамичные по управлению отделы - защиты гособвинения в судах кассационной инстанции и аналитический анализ, защита гособвинения в судах апелляционной инстанции, защиты гособвинения в судах по тяжким преступлениям, защиты гособвинения в районных (городских) судах, защиты гособвинения в районных судах города Баку.