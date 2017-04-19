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    В управленческой системе Азербайджана создаются новые структуры и должности

    Проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса© Report.az

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается внести поправку в закон "О государственной службе".

    Как сообщает Report, это предложение дано в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию Азербайджана в результате всенародного голосования (референдума), состоявшегося 26 февраля 2016 года, для определения статуса, обеспечения и классификации госслужащих, находящихся на службе первого вице-президента.

    Проект поступил в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева.

    Согласно проекту, в управлении создаются новые структуры, в том числе, административные и вспомогательные должности. В перечень административных должностей входят должность руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, должность руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, должности советников в органе, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства Азербайджана.

    В перечень вспомогательных входят должности заместителя руководителя органа, непосредственно обеспечивающего деятельность главы государства, заместителя руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего деятельность первого вице-президента Азербайджана, а также помощника первого вице-президента Азербайджана.

    Проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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