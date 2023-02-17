В Университете нацобороны состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В Университете национальной обороны состоялся круглый стол на тему "Влияние происходящих в регионе процессов на национальную безопасность Азербайджанской Республики", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Университете национальной обороны состоялся круглый стол на тему "Влияние происходящих в регионе процессов на национальную безопасность Азербайджанской Республики", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В мероприятии приняли участие руководящий состав Университета национальной обороны, депутаты Милли Меджлиса, представители Центра анализа международных отношений и другие гости.

Ректор Университета национальной обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев особо подчеркнул, что великий лидер, строитель, реформатор и архитектор современного Азербайджанского государства проделал большую работу во имя независимости и развития нашего государства, оставил богатое наследие для настоящего и будущего нашей страны.

Г.Пириев выразил уверенность, что под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, достойного продолжателя политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, наша страна и впредь будет добиваться больших успехов.

Генерал-лейтенант отметил, что главной целью является подготовка профессиональных кадров, которые встанут на защиту нашей страны, независимости и государственности.