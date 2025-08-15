В Украину отправлена очередная партия гумпомощи, состоящей из электрооборудования - ВИДЕО

Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка отправлена очередная партия электрооборудования, предназначенного для гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, отправка гумпомощи обеспечивается Министерством энергетики на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В состав гуманитарного груза входят в общей сложности около 90 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая часть этого оборудования была отправлена на 10 грузовых автомобилях. Планируется, что следующая партия указанной помощи общей стоимостью $2 млн, организованной на основе обращений украинской стороны, будет отправлена в ближайшие дни.

Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, направленную на восстановление электроснабжения. Общая гуманитарная поддержка, оказанная Азербайджаном Украине, включая помощь, направленную на восстановление и реконструкцию, уже превысила $44 млн.



