О нас

В Украину отправлена очередная партия гумпомощи, состоящей из электрооборудования - ВИДЕО

В Украину отправлена очередная партия гумпомощи, состоящей из электрооборудования - ВИДЕО Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка отправлена очередная партия электрооборудования, предназначенного для гуманитарной помощи Украине.
Внутренняя политика
15 августа 2025 г. 13:45
В Украину отправлена очередная партия гумпомощи, состоящей из электрооборудования - ВИДЕО

Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка отправлена очередная партия электрооборудования, предназначенного для гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, отправка гумпомощи обеспечивается Министерством энергетики на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В состав гуманитарного груза входят в общей сложности около 90 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая часть этого оборудования была отправлена на 10 грузовых автомобилях. Планируется, что следующая партия указанной помощи общей стоимостью $2 млн, организованной на основе обращений украинской стороны, будет отправлена в ближайшие дни.

Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, направленную на восстановление электроснабжения. Общая гуманитарная поддержка, оказанная Азербайджаном Украине, включая помощь, направленную на восстановление и реконструкцию, уже превысила $44 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sends another batch of humanitarian aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərib - VİDEO

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi