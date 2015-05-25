В Уголовный кодекс Азербайджана внесена новая статья

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс. Как сообщает Report, согласно изменению, если гражданин Азербайджанской Республики, принявший гражданство иностранного государства, в течение одного месяца не предоставит об этом письменную информацию в соответствующие исполнительные органы, данное лицо будет оштрафовано на сумму от 3 до 5 тысяч манатов, или будет наказано общественными работами от трехсот шестидесяти (360) до четырехсот восьмидесяти (480) часов.