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В Уголовный кодекс Азербайджана предлагается добавить статью об экоциде

В Уголовный кодекс Азербайджана предлагается добавить статью об экоциде Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики предлагает добавить в Уголовный кодекс статью под названием "Экоцид".
Внутренняя политика
19 декабря 2022 г. 12:51
В Уголовный кодекс Азербайджана предлагается добавить статью об экоциде

Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики предлагает добавить в Уголовный кодекс статью под названием "Экоцид".

Как сообщает Report, этот вопрос был обсужден 16 декабря на заседании президиума Коллегии адвокатов.

Руководитель рабочей группы коллегии по уголовной сфере Ильхама Гасанова выступила с докладом.

Согласно предложению, массовое уничтожение флоры или фауны, нанесение значительного вреда атмосфере, земельным или водным ресурсам, а также другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе, должны повлечь уголовную ответственность.

Было отмечено, что в данной сфере имеется международный опыт, а законодательством ряда стран предусмотрено уголовное наказание.

Затем президиум принял решение обратиться в парламент в связи с этим вопросом.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Азербайджанские активисты и члены экологических неправительственных организаций начали акцию протеста с требованием прекратить экологический террор в Карабахском экономическом регионе. Мирная акция продолжается больше недели.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə ekosidlə bağlı yeni maddə əlavə olunması təklif edilib

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