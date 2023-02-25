В Уджаре прошла конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В Уджарском районе по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида прошла конференция под названием "Ходжалинский геноцид – международное преступление".
Как сообщает верхнеширванское бюро
В мероприятии приняли участие свидетели трагедии, семьи из Ходжалы, поселившиеся в Уджарском районе с 1992 года, родители шехидов Отечественной войны.
Выступившие на конференции отметили, что Ходжалинский геноцид является одной из самых жестоких расправ, направленных не только против Азербайджана, но и всего человечества.