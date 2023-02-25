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В Уджаре прошла конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В Уджаре прошла конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду В Уджарском районе по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида прошла конференция под названием "Ходжалинский геноцид – международное преступление".
Внутренняя политика
25 февраля 2023 г. 22:25
В Уджаре прошла конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В Уджарском районе по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида прошла конференция под названием "Ходжалинский геноцид – международное преступление".

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на конференции был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде, минутой молчания были почтены жертвы трагедии, а шехиды, павшие за территориальную целостность Азербайджана.

В мероприятии приняли участие свидетели трагедии, семьи из Ходжалы, поселившиеся в Уджарском районе с 1992 года, родители шехидов Отечественной войны.

Выступившие на конференции отметили, что Ходжалинский геноцид является одной из самых жестоких расправ, направленных не только против Азербайджана, но и всего человечества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUcarda Xocalı soyqırımı ilə bağlı konfrans keçirilib

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