В учреждении отбывания наказания №7 исполнено распоряжение о помиловании

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц исполнено в учреждении отбывания наказания №7 пенитенциарной службы.

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц исполнено в учреждении отбывания наказания №7 пенитенциарной службы.

Как сообщает Report, распоряжение коснулось 16 осужденных, шесть из которых были освобождены, срок наказания 10 человек сокращен вдвое.

Согласно распоряжению, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и условное наказание).

Следует отметить, что данное распоряжение является крупнейшим актом о помиловании, принятым в истории независимой Азербайджанской Республики, по числу лиц, на которых оно распространяется.