В турецкой провинции Адыяман создан Азербайджанский Координационный центр

В городе Адыяман, одной из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения в Турции, создан Координационный центр Азербайджана.
Об этом командированному в Адыяман сотруднику Report заявил председатель азербайджанско-турецкого союза бизнесменов и промышленников (TÜİB) Гусейн Бююкфырат.
Глава TÜİB сказал, что распределение гумпомощи, отправляемой в Турцию при поддержке бизнесменов, неправительственных организаций и под контролем посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы, будет координироваться из этого центра.