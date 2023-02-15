В турецкой провинции Адыяман создан Азербайджанский Координационный центр

В городе Адыяман, одной из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения в Турции, создан Координационный центр Азербайджана.

В городе Адыяман, одной из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения в Турции, создан Координационный центр Азербайджана.

Об этом командированному в Адыяман сотруднику Report заявил председатель азербайджанско-турецкого союза бизнесменов и промышленников (TÜİB) Гусейн Бююкфырат.

Глава TÜİB сказал, что распределение гумпомощи, отправляемой в Турцию при поддержке бизнесменов, неправительственных организаций и под контролем посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы, будет координироваться из этого центра.