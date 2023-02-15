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В турецкой провинции Адыяман создан Азербайджанский Координационный центр

В турецкой провинции Адыяман создан Азербайджанский Координационный центр В городе Адыяман, одной из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения в Турции, создан Координационный центр Азербайджана.
Внутренняя политика
15 февраля 2023 г. 18:38
В турецкой провинции Адыяман создан Азербайджанский Координационный центр

В городе Адыяман, одной из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения в Турции, создан Координационный центр Азербайджана.

Об этом командированному в Адыяман сотруднику Report заявил председатель азербайджанско-турецкого союза бизнесменов и промышленников (TÜİB) Гусейн Бююкфырат.

Глава TÜİB сказал, что распределение гумпомощи, отправляемой в Турцию при поддержке бизнесменов, неправительственных организаций и под контролем посла Турции в Азербайджане Джахита Багчы, будет координироваться из этого центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Adıyaman vilayətində Azərbaycan Koordinasiya Mərkəzi qurulub

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