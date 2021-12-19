О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Турции при ДТП погибли двое граждан Азербайджана

В Турции при ДТП погибли двое граждан Азербайджана 18 декабря в результате трагической автобусной аварии в Сарыгамышском районе Карса погибли четыре человека, в том числе двое граждан Азербайджана.
Внутренняя политика
19 декабря 2021 г. 12:02
В Турции при ДТП погибли двое граждан Азербайджана

18 декабря в результате трагической автобусной аварии в Сарыгамышском районе Карса погибли четыре человека, в том числе двое граждан Азербайджана.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщает посольство Азербайджана в Турции.

В публикации говорится:

"Мы выражаем соболезнования и терпения их родным, а раненым скорейшего выздоровления".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə avtobus qəzasında ölənlərdən ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
18 декабря 2021 г. 17:55
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
17 декабря 2021 г. 17:37
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
17 декабря 2021 г. 17:18
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
17 декабря 2021 г. 15:13
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
16 декабря 2021 г. 16:47
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
15 декабря 2021 г. 15:21
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
15 декабря 2021 г. 13:13
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi