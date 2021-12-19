В Турции при ДТП погибли двое граждан Азербайджана

18 декабря в результате трагической автобусной аварии в Сарыгамышском районе Карса погибли четыре человека, в том числе двое граждан Азербайджана.
Как передает Report, об этом в Twitter сообщает посольство Азербайджана в Турции.
В публикации говорится:
"Мы выражаем соболезнования и терпения их родным, а раненым скорейшего выздоровления".
Dün akşam saatlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan feci otobüs kazasında 2'si Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.#Kars