В Турции при ДТП погибли двое граждан Азербайджана

18 декабря в результате трагической автобусной аварии в Сарыгамышском районе Карса погибли четыре человека, в том числе двое граждан Азербайджана.

18 декабря в результате трагической автобусной аварии в Сарыгамышском районе Карса погибли четыре человека, в том числе двое граждан Азербайджана.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщает посольство Азербайджана в Турции.

В публикации говорится:

"Мы выражаем соболезнования и терпения их родным, а раненым скорейшего выздоровления".