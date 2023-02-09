В Турции число погибших в результате землетрясения достигло 12 873

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 12 873, ранения получили 62 937 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 12 873, ранения получили 62 937 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Отметим, что в 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что этот режим будет действовать в течение трех месяцев.

"На территории затронутых катастрофой 10 провинций проживают порядка 13 млн человек", - подчеркнул президент.

Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.