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В трех вузах прошли просветительские семинары по избирательному праву

В трех вузах прошли просветительские семинары по избирательному праву Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана при поддержке Центральной избирательной комиссии (ЦИК) провел в трех высших учебных заведениях просветительские семинары по избирательному праву для студентов, которые впервые смогут проголосовать на в
Внутренняя политика
29 декабря 2023 г. 10:46
В трех вузах прошли просветительские семинары по избирательному праву

Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана при поддержке Центральной избирательной комиссии (ЦИК) провел в трех высших учебных заведениях просветительские семинары по избирательному праву для студентов, которые впервые смогут проголосовать на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, на встречах с участием представителей ЦИК студентов проинформировали об избирательной системе, правах и обязанностях избирателей.

В информационных сессиях в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Национальной академии авиации и Бакинском университете Евразии приняли участие более 900 студентов, обладающих избирательным правом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜç ali təhsil müəssisəsində ilk dəfə səs verəcək gənclər üçün seminarlar keçirilib

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