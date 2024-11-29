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В трех районах Баку прошли совещания по подготовке к зимнему сезону

В трех районах Баку прошли совещания по подготовке к зимнему сезону В Ясамальском, Наримановском и Хазарском районах Баку состоялись совещания по подготовке к зимнему сезону.
Внутренняя политика
29 ноября 2024 г. 15:20
В трех районах Баку прошли совещания по подготовке к зимнему сезону

В Ясамальском, Наримановском и Хазарском районах Баку состоялись совещания по подготовке к зимнему сезону.

Об этом Report сообщили в ИВ города Баку.

Были даны поручения, связанные со сбором необходимого количества инструментов и инвентаря (лопаты, совки и т.д.) для уборки снега, созданию запасов соли, проверке состояния специальной техники.

Подготовлены списки лиц, ответственных за уборку снега на улицах, принято решение привлечь к этим работам технику не только коммунальных служб, но и управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBŞİH: Daha üç rayonda qarlı havalara hazırlıq işləri müzakirə edilib

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