В трех районах Баку прошли совещания по подготовке к зимнему сезону

В Ясамальском, Наримановском и Хазарском районах Баку состоялись совещания по подготовке к зимнему сезону.

В Ясамальском, Наримановском и Хазарском районах Баку состоялись совещания по подготовке к зимнему сезону.

Об этом Report сообщили в ИВ города Баку.

Были даны поручения, связанные со сбором необходимого количества инструментов и инвентаря (лопаты, совки и т.д.) для уборки снега, созданию запасов соли, проверке состояния специальной техники.

Подготовлены списки лиц, ответственных за уборку снега на улицах, принято решение привлечь к этим работам технику не только коммунальных служб, но и управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.