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В Товузе похоронен шехид первой Карабахской войны Фуад Алескеров

В Товузе похоронен шехид первой Карабахской войны Фуад Алескеров В Товузе простились с шехидом Первой Карабахской войны Фуадом Алескеровым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войны.
Внутренняя политика
20 июня 2025 г. 16:13
В Товузе похоронен шехид первой Карабахской войны Фуад Алескеров

Завершилась церемония прощания с шехидом первой Карабахской войны Фуадом Джафар оглу Алескеровым, останки которого были найдены в Ходжавендском районе.

Как сообщает западное бюро Report, Ф. Алескеров был похоронен на кладбище села Агбашлар.

В церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

14:56

В Товузе простились с шехидом Первой Карабахской войны Фуадом Алескеровым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, останки шехида будут перезахоронены на кладбище в селе Агбашлар Товузского района.

Отметим, что Фуад Джафар оглу Алескеров родился 8 марта 1974 года в селе Агбашлар Товузского района. Он пропал без вести 31 августа 1993 года в направлении села Кюрдмахмудлу Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Fuad Ələsgərov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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