В Товузе похоронен шехид первой Карабахской войны Фуад Алескеров

Завершилась церемония прощания с шехидом первой Карабахской войны Фуадом Джафар оглу Алескеровым, останки которого были найдены в Ходжавендском районе.
Как сообщает западное бюро Report, Ф. Алескеров был похоронен на кладбище села Агбашлар.
В церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
В Товузе простились с шехидом Первой Карабахской войны Фуадом Алескеровым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает Report, останки шехида будут перезахоронены на кладбище в селе Агбашлар Товузского района.
Отметим, что Фуад Джафар оглу Алескеров родился 8 марта 1974 года в селе Агбашлар Товузского района. Он пропал без вести 31 августа 1993 года в направлении села Кюрдмахмудлу Физулинского района.