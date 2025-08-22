О нас

Внутренняя политика
22 августа 2025 г. 09:56
В Товузе приостановлена эксплуатация автозаправочной станции

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило эксплуатацию автозаправочной станции в Товузе.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Инспекторами агентства была проведена плановая проверка на принадлежащей ООО "Валех" АЗС в селе Алимарданлы Товузского района. В ходе проверки на станции были выявлены нарушения, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

Сотрудники агентства приостановили эксплуатацию станции. Один экземпляр акта, составленного для устранения выявленных нарушений, был передан владельцу.

