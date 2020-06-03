В Тертере сдана в эксплуатацию дорога после реконструкции - ОБНОВЛЕНО

3 июня в Тертерском районе сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Бурудж-Гюльабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы.

Как сообщат Report, в открытии дороги принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Было сообщено, что протяженность дороги, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 6 тысяч 800 человек, составляет 21,5 километра. Ширина проезжей части двухполосной дороги, относящейся к четвертой технической категории, составляет 6 метров. Вдоль дороги установлены автобусные остановки, водоотводные трубы, дорожные знаки и указатели, нанесена дорожная разметка.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о других дорожных проектах, реализуемых в Тертере. Было отмечено, что согласно соответствующим поручениям и распоряжениям главы государства на 81 процент автомобильных дорог в Тертерском районе нанесено асфальтобетонное покрытие. Реконструкция остальных 17 километров сельских дорог завершится в ближайшее время.

Отметим, что в нашей стране успешно продолжается реконструкция дорожно-транспортного комплекса. Если раньше в центре внимания находилась прокладка в соответствии с самыми современными стандартами магистральных дорог международного и республиканского значения, то сегодня особое внимание уделяется строительству дорог местного значения. Согласно поручениям главы государства, автомобильные дороги во всех населенных пунктах капитально ремонтируются или реконструируются. Обновляются дороги, соединяющие города и районные центры с поселками и селами, а также внутренние дороги поселков и сел. Особое внимание уделяется строительству и ремонту дорог в рамках различных инфраструктурных проектов, реализуемых по поручениям и распоряжениям главы государства для решения социальных проблем прифронтовых населенных пунктов. Продолжается капитальная реконструкция дорог, ведущих в населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения. Широкомасштабная работа в этом направлении осуществляется и в Тертерском районе.

***14:16

3 июня в Тертерском районе сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Бурудж-Гюльабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы.

Как сообщает Report, в открытии дороги принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.