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В Тертере простились с шехидом I Карабахской войны Фаганом Ягубовым

В Тертере простились с шехидом I Карабахской войны Фаганом Ягубовым В Тертере простились с Фаганом Ягубовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны и похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в городе Баку.
Внутренняя политика
28 июня 2024 г. 15:25
В Тертере простились с шехидом I Карабахской войны Фаганом Ягубовым

В Тертере простились с Фаганом Ягубовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны и похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в городе Баку.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида были перезахоронены на кладбище в селе Сарыджалы Тертерского района.

В церемонии приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Тертерского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Фаган Мисир оглу Ягубов родился 7 июня 1973 года в селе Сарыджалы Тертерского района. Он пропал без вести 8 августа 1992 года в селе Чылдыран Агдеринского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTərtərdə Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Fəqan Yaqubov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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