В Тертере простились с шехидом I Карабахской войны Фаганом Ягубовым

В Тертере простились с Фаганом Ягубовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны и похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в городе Баку.
Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида были перезахоронены на кладбище в селе Сарыджалы Тертерского района.
В церемонии приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Тертерского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что Фаган Мисир оглу Ягубов родился 7 июня 1973 года в селе Сарыджалы Тертерского района. Он пропал без вести 8 августа 1992 года в селе Чылдыран Агдеринского района.