В Тертере и Барде отметили День Победы

По случаю Дня Победы в Тертере и Барде состоялись праздничные мероприятия.

По случаю Дня Победы в Тертере и Барде состоялись праздничные мероприятия.

Как сообщает карабахское бюро Report, прошедшее в Тертере мероприятие было организовано перед мемориальным комплексом в память о шехидах.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, депутат Милли Меджлиса Сахиб Алыев, представители правоохранительных органов, члены семей шехидов, ветераны войны и др.

На прошедшем в Барде мероприятии под названием "С Днем Победы, Азербайджан" приняли участие сотрудники аппарата Исполнительной власти района, управлений и организаций, представители общественности, личный состав воинских частей, волонтеры Бардинского регионального центра ASAN Xidmət.

Мероприятие продолжилось шествием военнослужащих.