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В Тертере и Барде отметили День Победы

В Тертере и Барде отметили День Победы По случаю Дня Победы в Тертере и Барде состоялись праздничные мероприятия.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 15:42
В Тертере и Барде отметили День Победы

По случаю Дня Победы в Тертере и Барде состоялись праздничные мероприятия.

Как сообщает карабахское бюро Report, прошедшее в Тертере мероприятие было организовано перед мемориальным комплексом в память о шехидах.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, депутат Милли Меджлиса Сахиб Алыев, представители правоохранительных органов, члены семей шехидов, ветераны войны и др.

На прошедшем в Барде мероприятии под названием "С Днем Победы, Азербайджан" приняли участие сотрудники аппарата Исполнительной власти района, управлений и организаций, представители общественности, личный состав воинских частей, волонтеры Бардинского регионального центра ASAN Xidmət.

Мероприятие продолжилось шествием военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər Günü Tərtər və Bərdədə də qeyd olunub

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