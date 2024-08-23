В TƏBIB обсудили подготовку к “Формуле-1” и COP29

В TƏBIB прошло совещание, посвященное подготовке к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" и COP29, которые пройдут в Баку в сентябре и ноябре этого года.

В TƏBIB прошло совещание, посвященное подготовке к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" и COP29, которые пройдут в Баку в сентябре и ноябре этого года.

Как сообщает Report, в расширенном совещании под председательством исполнительного директора TƏBIB Вугара Гурбанова приняли участие директора и другие руководители подведомственных медицинских учреждений, а также заместители, советники и руководители департаментов TƏBIB.

Были обсуждены вопросы оказания квалифицированных медицинских услуг в рамках предстоящих мероприятий.

Кроме того, участники совещания обсудили текущее положение дел в подведомственных медицинских учреждениях, качество предоставляемых населению медицинских услуг, вопросы, касающиеся медицинского страхования, финансирования организаций и пр.