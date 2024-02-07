В Тбилиси началось голосование в связи с президентскими выборами

08:03

В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными президентскими выборами в посольстве Азербайджана в Грузии была создана участковая избирательная комиссия № 47 по Ясамальскому второму избирательному округу №16.

Как сообщает местное бюро Report, 7 февраля в 08:00 открылся избирательный участок, начался процесс голосования.

Председатель участковой избирательной комиссии, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев сказал, что эти выборы являются историческим событием для нашей страны. Впервые после восстановления независимости во всех регионах Азербайджана проходят президентские выборы.

По его словам, граждане Азербайджанской Республики, достигшие 18 лет и имеющие право голоса, которые в настоящее время работают, учатся либо находятся во временной командировке в Грузии, сегодня смогут проголосовать в посольстве за любого кандидата. Для этого в посольстве созданы все условия.