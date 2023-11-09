В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана

9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Report.
В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и УзбекистанаВ Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана 9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Report.
Внутренняя политика
9 ноября 2023 г. 10:50
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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Uzbek presidents meet in Tashkent
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyevin Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti ilə görüşü olub