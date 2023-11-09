О нас

В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана

В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана 9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Report.
Внутренняя политика
9 ноября 2023 г. 10:50
В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана

9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Report.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Uzbek presidents meet in Tashkent
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyevin Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti ilə görüşü olub 

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 09:58
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
ФотоНа параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
8 ноября 2023 г. 14:08
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
8 ноября 2023 г. 13:31
Грандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоГрандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2023 г. 13:22
В Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
ФотоВ Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
8 ноября 2023 г. 11:04
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
ВидеоМехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 00:11
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2023 г. 00:00
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
8 ноября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi