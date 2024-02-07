В Ташкенте голосуют на внеочередных выборах президента Азербайджана

В Узбекистане проходит голосование в связи с внеочередными выборами президента Азербайджана.

В Узбекистане проходит голосование в связи с внеочередными выборами президента Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Узбекистане.

В наблюдении за выборами участвует делегация Центральной избирательной комиссии Узбекистана во главе с Зайниддином Низамходжаевым. Накануне выборов и в день голосования наблюдатели от Узбекистана посетили избирательные участки в Баку и в регионах Азербайджана.

Голосование началось в 8.00 утра по местному времени на избирательном участке № 53 Ясамальского второго избирательного округа № 16, организованном в здании дипмиссии Азербайджана в Ташкенте.