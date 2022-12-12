В Таллинне состоялось мероприятие посвященное памяти Гейдара Алиева

В Таллинне состоялось мероприятие посвященное памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Таллинне состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в Доме Азербайджана.

«Роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в обеспечении безопасности, в том числе энергетической, Европы, не может быть переоценена», - сказал председатель Эстонского азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев.

На мероприятии прозвучали азербайджанские музыкальные произведения, которые исполнили студенты из Азербайджана, обучающиеся в Консерватории Эстонии.

Также в рамках мероприятия состоялся показ документального фильма о жизненном пути Гейдара Алиева, а также была организована фотовыставка, отражающая жизнь и деятельность великого лидера.

Большой интерес у посетивших мероприятие вызвала и фотовыставка, на которой были представлены портреты и фотографии Гейдара Алиева, отражающие отдельные периоды его жизни и деятельности.

В мероприятии приняли участие представители эстонских политических кругов, азербайджанской диаспоры, аккредитованных в Эстонии дипломатических миссий и другие официальные лица.